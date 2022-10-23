200 قتيل في مواجهات قبلية بـ «النيل الأزرق»

سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت الأربعاء والخميس الماضيين، في ولاية النيل الأزرق السودانية، وفق ما أعلن مسؤول محلي أمس.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي، عبدالعزيز الأمين، إن «نحو 200 شخص قتلوا في ثلاث قرى، وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن»، داعياً المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية لدفن الجثث.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، حالة الطوارئ في الولاية، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي. وجاء في مرسوم أصدره حاكم الولاية أنه «يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوماً»، وكذلك كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات، وكذلك قوات الدعم السريع التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي». وفرضت السلطات منذ الإثنين الماضي، حظر تجول ليلي، عقب اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسا وقبائل متناحرة، لكن الاشتباكات تجددت بعد ذلك.