الرئيس الصيني السابق هوو جينتاو "لم يكن بخير" عندما أخرج من قاعة المؤتمر

افادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني السابق هوو جينتاو "لم يكن بخير" حين غادر في شكل غير متوقع حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر "أصر هوو جينتاو على حضور حفل الختام ... رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا"، مضيفة "حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل بكثير الآن".