الكرملين لم يحدد موعداً لانتهاء التعبئة الجزئية

بعد شهر من بداية التعبئة الجزئية في روسيا، لم يعلن الكرملين بعد موعد نهاية هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في موسكو، أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين، قال في 14 أكتوبر، إن المسودة ستكتمل في غضون نحو أسبوعين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. ولا يوجد موعد محدد، بحسب دميتري.

ووقع بوتين المرسوم في 21 سبتمبر. وقبل أسبوع، قال إنه جرى تجنيد 222 ألف شخص من الإجمالي المستهدف، (300 ألف).

وتابع بيسكوف بالقول إن الأخطاء المبدئية في تنظيم التعبئة الجزئية لم تعد مشكلة، غير أنه قال إن من المبكر للغاية إجراء تقييم شامل.