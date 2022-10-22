الإمارات تشارك في اجتماع وزراء العدل العرب بالرباط

شارك وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ38، الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.

وتم في الاجتماع مناقشة العديد من المحاور المشتركة وكان من بين أهم البنود المعروضة على جدول الأعمال تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ناقش الاجتماع إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.