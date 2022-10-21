الصحف البريطانية تصف الأوضاع بأنها «فوضى»

أجمعت عناوين الصحف البريطانية الصادرة صباح أمس، على وصف الأوضاع بأنها «فوضى»، غداة جلسة كارثية في وستمنستر تحوّلت إلى «سوق مزايدات».

واعتبرت صحيفة «ذا صن» أن ليز تراس باتت «محطمة»، و«سلطتها مهشمة بعد يوم سادته الفوضى العارمة»، مشيرة إلى «حكومة بصدد الانهيار أمام أعيننا».

من جهتها، اعتبرت صحيفة «ذا تايمز» اليمينية أن «رئيسة الوزراء تتمسك بالسلطة» ونقلت عن مؤيد لتراس في الحكومة قوله «القرار نهائي».