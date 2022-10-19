متحدث: رئيسة وزراء بريطانيا ليس لديها خطط للاستقالة

قال المتحدث السياسي باسم رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم الأربعاء، إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 أكتوبرK وإن ليس لديها خطط للاستقالة.

وجاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعا حول الثقة في الحكومة.

وقال المتحدث "نعم" رداً على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة 100% من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الجاري. وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت تراس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير الهيدروليكي "رئيسة الوزراء لن تستقيل".