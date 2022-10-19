«بيبي: قصتي».. نتنياهو ينشر مذكراته قبل الانتخابات بأسبوعين

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أمس، مذكراته، التي استعرض خلالها علاقته المتوترة مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وتقاربه مع دونالد ترامب.

أمضى نتنياهو، ولقبه «بيبي»، أطول فترة لرئيس وزراء إسرائيلي في منصبه، توزعت على فترتين، الأولى ما بين 1996-1999، أما الثانية فاستمرت 12 عاماً ما بين 2009 و2021. في مذكراته التي حملت عنوان «بيبي: قصتي»، قال إنه سيكون «ممتناً إلى الأبد» للوقت الذي انخرط فيه في المعارضة، إذ ساعده ذلك على إكمال كتابة مذكراته.

يعيد نتنياهو (72 عاماً) في مذكراته، التي نشرها قبل أسبوعين فقط من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، التأكيد على تطلعه للعودة إلى رئاسة الوزراء.

وفي مذكراته، تفاخر نتنياهو بتمتعه بنفوذ سياسي داخل أميركا. وكتب «كنت أعلم أن ترامب سيقدر الدعم الكبير الذي حظيت به إسرائيل، وأنا نفسي من مجتمع الانغليكان الذين يمثلون العنصر الأكثر أهمية في قاعدته السياسية».