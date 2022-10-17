الأمم المتحدة تتوسط لتهدئة الأوضاع في الضفة

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، أن المنظمة الدولية تقود جهوداً لتهدئة الأوضاع في نابلس وجنين في الضفة الغربية على خلفية التوتر المتصاعد مع إسرائيل.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه عقد اجتماعات بناءة في نابلس وجنين مع شخصيات سياسية ومحلية مهمة في المنطقتين، خصوصاً مخيم جنين للاجئين.

وأوضح وينسلاند أن الاجتماعات استهدفت بحث الوضع الأمني المتدهور وكيفية استعادة الهدوء وإعادة الأمل بحل سياسي، مشدداً على ضرورة تخفيف التوترات والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة من شأنها تحسين الوضع.

يأتي ذلك في ما شيع مئات الفلسطينيين في سلفيت، أمس، جثمان شاب فلسطيني لقي حتفه الليلة قبل الماضية متأثراً بإصابته بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يستمر حتى فجر الغد، بمناسبة حلول «عيد العرش اليهودي»، وقال مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إن هناك حالة تأهب مرتفعة في صفوف القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستستمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست، مطلع الشهر المقبل.