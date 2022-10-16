السيسي يبحث مع وزير خارجية الهند التصنيع وتبادل الخبرات في المجال العسكري

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن بلاده تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات.

وقال السيسي، خلال استقباله اليوم وزير خارجية الهند سوبرامنیام جایشانکار، إن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المصرية في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بأن السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيداً بـ «العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين».

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصةً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.