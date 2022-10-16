الرئيس الصيني: لن نتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وإن الصين لن تتخلى عن حق استخدام القوة.

وأضاف الرئيس في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرة كل خمس سنوات في بكين، أن الصين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قدرتها على بناء قدرة ردع استراتيجية.

وتابع أنه يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش.

وافتتح شي، اليوم، المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة، ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ "ماو تسي تونغ".

وانطلق المؤتمر الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان "تيانانمين" وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبشأن تايوان، قال شي "لقد خضنا بحزم نضالا قويا ضد النزعة الانفصالية والتدخل وأظهرنا عزمنا القوي وقدرتنا على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان".