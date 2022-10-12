لبنان يطلب من «توتال» البدء فوراً بالتنقيب

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

والتقى ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، أمس، وفداً من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل 10.

وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه، من «ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً». وقال فياض بدوره إن البدء بأعمال التنقيب وتنفيذها «هي عملية تأخذ وقتاً إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية».

وأضاف أن «الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً».