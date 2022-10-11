بوتين يشكر محمد بن زايد باللغة العربية (فيديو)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر باللغة العربية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك خلال لقائهما في سانت بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء.

ويقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حالياً، بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة، ويبحث خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.