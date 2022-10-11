بوتين يشكر محمد بن زايد باللغة العربية (فيديو)
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر باللغة العربية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك خلال لقائهما في سانت بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء.
ويقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حالياً، بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة، ويبحث خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
بوتين يشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة باللغة العربية "شكراً"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RUzo8OdubR— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 11, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news