خلال لقائه بوتين.. محمد بن زايد يؤكد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة الأوكرانية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم في موسكو عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة بما يخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها صاحب السمو عبر حسابه على شبكة "تويتر" قال فيها: التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ.. ناقشنا عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم.