جنود روس وأميركيون يتبادلون الضحكات في سورية

عن طريق الصدفة وخلال دورياتهم المعتادة، التقى جنود أميركيون وروس قرب بلدة القحطانية في شمال شرق سورية، لكنهم لم يكتفوا بسلام عابر بل ترجلوا من آلياتهم ليتبادلوا الضحكات والصور في مشهد غير اعتيادي يعكس تعايشاً استثنائياً بين القوتين.

وتتواجد قوات أميركية في شمال شرق سورية منذ العام 2014، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما دخلت روسيا، التي تنشر قواتها في سورية منذ العام 2015 دعما لدمشق، إلى المشهد في تلك المنطقة إثر اتفاق على دخول مناطق نفوذ الأكراد لوقف عملية عسكرية تركية.

وباتت القوات الروسية على تماس مع القوات الأميركية، لتتداخل مناطق انتشارهما، وأصبح اعتيادياً في المنطقة مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأميركية، والعكس صحيح.

وتكررت لقاءات عناصرهم خلال الدوريات، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع تركيا، وأدت في مرات قليلة إلى احتكاكات محدودة.

وأول من أمس السبت، التقت دوريتان أميركية وروسية قرب حقل نفطي بالقرب من الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، وأظهرت الصور التي التقطها مصور وكالة فرانس برس الجنود الروس والأميركيون يتبادلون التحية ويتصافحون، وترجل العناصر من آليات تحمل علمي البلدين، ووقفوا جنباً إلى جنب، وأسلحتهم معلقة على أكتافهم، وتبادلوا الأحاديث والضحكات.