الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 15 ألف جندي أوكراني

ذكرت اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أن دول التكتل ترغب في تدريب حوالي 15 ألف جندي أوكراني.

واللجنة مكونة من سفراء من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، برئاسة خدمة «العمل الخارجي» بالتكتل.

ولا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تأكيد هذه الخطوة رسميا.

ورحب رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا باتفاق حول بعثة تدريب للقوات الأوكرانية، بعد قمة غير رسمية للتكتل عقدت أمس الأول الجمعة، لكن لم يذكر عددا محددا.

وستدرب ألمانيا وبولندا جنودا أوكرانيين، على الرغم من التخطيط لدورات أيضا في دول أخرى بالتكتل، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.