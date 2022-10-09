واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن إرهابيين

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل توفير معلومات عن الهجوم الذي وقع في تونغو تونغو في غرب النيجر عام 2017 وأودى بأربعة عسكريين أميركيين، بحسب ما أفادت سفارتها في نيامي.

وقُتل تسعة عسكريين - أربعة أميركيين وخمسة نيجريين - في كمين نصبه إرهابيون على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع مالي، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في نيامي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم، أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل «الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن هجوم تونغو تونغو».

وقال مصدر في السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس إن «ثلاثة من الإرهابيين المتورطين في هجوم تونغو تونغو تم اعتقالهم ومحاكمتهم»، دون أن يحدد هوياتهم أو مكان محاكمتهم.