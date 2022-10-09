تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب «عمل تخريبي»

قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» إن عملاً تخريبياً كان وراء تعطل في شبكة القطارات بشمال ألمانيا، أمس.

وقالت الشركة: «بسبب تخريب الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية توقف النقل عبر خط السكك الحديدية في الشمال لقرابة ثلاث ساعات». وأضافت الشركة أن النقل عبر السكك الحديدية ظل مضطرباً حتى مساء أمس بسبب مشكلة في اتصالات الراديو.

ومن جانبه، قال وزير النقل الألماني، فولكر فيسينج، إن الاضطرابات التي حدثت على نطاق واسع في حركة السكك الحديدية بشمال ألمانيا كانت ناتجة عن أعمال تخريب في موقعين، حيث تعرضت الكابلات للقطع عمداً.

وتوقفت حركة قطارات المسافات الطويلة بالكامل والمسافات المتوسطة جزئياً صباحاً في أجزاء كبيرة من شمال ألمانيا. وأعلنت شركة السكك الحديدية لاحقاً أنه تم إزالة العطل لكن الاضطراب في حركة القطارات استمر لساعات عدة.