روسيان هاربان من الخدمة العسكرية يطلبان اللجوء لأميركا

قالت السلطات الأميركية إن روسيين فارين من الخدمة العسكرية طلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة بعد وصولهما على متن قارب إلى ألاسكا. وقال مكتب السناتور ليزا موركوفسكي، التي تمثل ألاسكا، إن المواطنين الروسيين ذكرا أنهما يسعيان للحصول على حق اللجوء لتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية. وتم العثور عليهما بالقرب من مدينة ألاسكا على بعد نحو 64 كيلومتراً من الساحل الروسي. وقال مايك دنليفي حاكم ألاسكا إن الرجلين جاءا من روسيا على متن قارب وتم استجوابهما. وأضاف في بيان «لا نتوقع تدفقاً مستمراً للأفراد أو أسطولاً من الأفراد. ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا سيحدث، لذلك قد يكون هذا لمرة واحدة».