ماكرون يدعو إردوغان الى التصدي لأي محاولة "التفاف" على العقوبات ضد موسكو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، ضرورة التصدي لأي محاولة "التفاف" على العقوبات ضد روسيا.

وأشار قصر الإليزيه بعد لقاء بين المسؤولين على هامش الاجتماع الأول "للمجموعة السياسية الأوروبية" في براغ أن ماكرون "شدد على أهمية أنظمة العقوبات الأوروبية لوضع حد للتصعيد الروسي ودعا إلى التصدي لأي استراتيجية للتحايل".

تركيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، بينما عرضت بدون كلل وساطتها بين موسكو وكييف.

وشهدت البلاد التي تعتبر وجهة مفضلة للمواطنين الروس، وصول الآلاف منهم منذ بداية الحرب من سياح ولاجئين ورجال أعمال أصبحوا اعتبارًا من مايو أولى الجهات المكتسبة للعقارات في تركيا.

كما أعرب ماكرون عن "قلقه" حيال الوضع في بحر إيجه الذي يشهد توترات متكررة بين اليونان وتركيا.

وقال الإليزيه ان الرئيس الفرنسي "دعا إلى استئناف الحوار بين الأطراف لتجنب التصعيد والحفاظ على احترام القانون الدولي".