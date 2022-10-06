موسكو: أسلحة أميركا الثقيلة لكييف تؤكد وضعها كطرف في الصراع

قال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن قرار الولايات المتحدة مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، يؤكد وضعها كطرف مشارك في الصراع. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله في بيان: «قرار الإدارة مواصلة ضخ الأسلحة الثقيلة إلى كييف يؤكد وضع واشنطن طرفاً في الصراع».

وأضاف: «نتصور أن الأمر يمثل تهديداً مباشراً لمصالح بلدنا الاستراتيجية».

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلاً: «الإمداد بالمنتجات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، لا يترتب عليه إراقة الدماء لفترات طويلة، وخسائر جديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية».

وذكر: «ندعو واشنطن إلى وقف أعمالها الاستفزازية التي ربما تؤدي إلى أخطر العواقب».