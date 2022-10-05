وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى 39 حالة

توفي 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا في سورية منذ الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بلغ 594 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، العدد الأكبر منها في محافظة حلب.

وسجّلت الوزارة 39 حالة وفاة، 34 منها في حلب، موضحة أنّ "معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".