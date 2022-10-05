الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، صدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وقال الديوان الأميري في بيان: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي: مادة أولى يعين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1444 ه الموافق: 5 أكتوبر 2022 م".
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