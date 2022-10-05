تدريبات لمقاتلات أميركية ويابانية

قال الجيش الأميركي إن طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة واليابان نفذت تدريبات، أمس، فوق بحر اليابان، بعدما أجرت كوريا الشمالية أول تجربة لإطلاق صاروخ باليستي فوق اليابان منذ خمس سنوات.

وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي ومقرها هاواي في بيان: «التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان ثابت».

وأضافت أن المناورات نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لمشاة البحرية الأميركية مع طائرات مقاتلة من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.