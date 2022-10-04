الجزائر: القمة العربية ستكرّس لإحياء مبادرة السلام

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمان، إن القمة العربية التي ستستضيفها بلاده يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، ستكرّس «الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وإحياء مبادرة السلام العربية لسنة 2002».

وأكد بن عبدالرحمان، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني) أمس، أن الجزائر هيأت كل الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية، والتي تسعى من خلالها إلى «إعادة بناء العمل العربي المشترك».

كما شدد على أن هذه القمة ستكرس أيضاً «القيم المشتركة والتضامن العربي».

وأبرز بن عبدالرحمان، أن أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة (الجزائرية) في السنوات المقبلة تتمحور حول «تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي».