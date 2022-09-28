البيت الأبيض يستنكر هجمات إيرانية على مناطق كردية في العراق

استنكر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأربعاء هجمات صاروخية بطائرات مسيرة شنتها إيران على مناطق كردية في العراق، وقال إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات وغيرها من الوسائل لتعطيل أنشطة طهران «المزعزعة للاستقرار».

وقال سوليفان في بيان «لا يمكن لإيران صرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية والمطالب المشروعة لسكانها بهجمات عبر حدودها»، وشجب «استخدام طهران السافر للصواريخ والطائرات المسيرة ضد جيرانها».

وكان الحرس الثوري الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في المنطقة الكردية بشمال العراق، حيث قال مسؤول إن تسعة أشخاص قتلوا.