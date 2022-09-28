بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس سيزور مملكة البحرين في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر المقبل؛ لحضور مؤتمر دولي.

وبيّن الفاتيكان أن البابا سيزور البحرين للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار، الذي يعقد تحت عنوان «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وكشف مسؤولو الفاتيكان لأول مرة عن زيارة البحرين خلال رحلة عودة البابا من كازاخستان في وقت سابق هذا الشهر، لكنهم لم يحددوا الموعد.