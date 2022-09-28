الإعصار نورو يصل إلى اليابسة في فيتنام ويتسبب في أضرار وفيضانات

وصل الإعصار نورو إلى اليابسة في فيتنام في وقت مبكر من صباح اليوم، ما تسبب في أضرار لآلاف المنازل وفيضانات واسعة النطاق.

وشق نورو مساره مباشرة نحو مدينة كوانج نام الساحلية ومقاطعة دا نانج في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجلب رياحا بسرعة 117 كيلومترا في الساعة كعاصفة من الفئة 4 قبل أن يصل إلى اليابسة، وفقا للمركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية.

ووصل الإعصار إلى فيتنام بعد أيام من ضربه الفلبين يوم الأحد كأقوى عاصفة هناك هذا العام وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في فيتنام لكن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح أثناء محاولتهم تحصين منازلهم أمس الثلاثاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية من أن المناطق الوسطى من البلاد من كوانج تري إلى مقاطعات كوانج نجاي ستعاني من المزيد من الأمطار الغزيرة ، مما قد يتسبب في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

وأغلقت عشرة مطارات بسبب العاصفة، حيث قالت شركة الطيران الوطنية فيتنام إيرلاينز لوسائل الإعلام المحلية إنها ألغت 148 رحلة، مما أثر على نحو 14 ألف راكب.

وحشدت السلطات الفيتنامية الثلاثاء أكثر من 270 ألف فرد من الجيش للتعامل مع العاصفة بينما استعد السكان بتحصين منازلهم بأكياس الرمل.

كما تم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر على طول الساحل الأوسط قبل العاصفة.