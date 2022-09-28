ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع نوفمبر، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية، أمس، بينما مازالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين الجارين.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن الوزير ناصر بوريطة استقبل مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبدالرشيد طبي، الذي سلم «رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي الأول والثاني من نوفمبر».

ولم يعلن المغرب بعد عمن سيمثله في هذه الدورة الـ31 لقمة الجامعة العربية.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» ومجلة «جون أفريك» ذكرتا منتصف سبتمبر أن الملك محمد السادس سيحضر أشغالها شخصياً.

في حين قالت وسائل إعلام مغربية إن المملكة سوف تكون ممثلة برئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

يكتسي حضور العاهل المغربي في الجزائر أهمية في ظل التوتر بين البلدين الذي بلغ أوجه عندما أعلنت الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها «بارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر» في 1962، قبل أن تغلق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي.

من جانبه، أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع علاقاتها معه، ورفض «مبرراته الزائفة».