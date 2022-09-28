اليابان تودّع آبي بالورود

كرّمت اليابان، أمس، رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، بالورود والصلوات، وإطلاق 19 طلقة لتحيته. وبدأت المراسم في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث حملت أرملته آكي رماد آبي إلى قاعة نيبون بودوكان بوسط طوكيو، لتنطلق أنغام الموسيقى من فرقة عسكرية، وتدوي طلقات تحية حرس الشرف. وداخل القاعة، وضعت صورة كبيرة لآبي، ملفوفة بشريط أسود، معلقة فوق باقة من الزهور الخضراء والبيضاء والصفراء، وعلى مقربة جدار من الصور يظهر فيها آبي مع قادة مجموعة السبع، ويصافح الأطفال، ويزور مناطق منكوبة. وتدفق الآلاف من المعزين إلى أماكن محددة بالقرب من مكان الحدث من الصباح الباكر لتقديم تعازيهم. وأظهرت لقطات تلفزيونية أنه في غضون ساعات، وضع نحو 10 آلاف شخص الزهور، وانحنوا في صلاة صامتة أمام صورة آبي، وكان لايزال هناك المزيد من المعزين يصطفون في طوابير طويلة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وسط طقس حار غير معتاد. وداخل قاعة بودوكان في العاصمة طوكيو، وقف المعزون لحظة صمت تكريماً لآبي، قبل أن تعتلي شخصيات بارزة في الحزب الحاكم المنصة لإلقاء كلمات وداع، من بينهم كيشيدا ويوشيهيدي سوجا، خليفة آبي وسلف كيشيدا في رئاسة الوزراء. وحضر مراسم الجنازة نحو 4300 شخص، إلى جانب 48 شخصية حكومية حالية أو سابقة على الأقل، من بينها نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما حضر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل جالوزين. ونشرت اليابان نحو 20 ألف رجل شرطة، وأغلقت الطرق القريبة، وحتى بعض المدارس، سعياً منها لتجنب تكرار أخطاء أمنية أدت إلى تمكن مهاجم من الوصول إلى آبي، وإطلاق النار عليه باستخدام مسدس محلي الصنع.