بينهم 7 أطفال.. 13 قتيلاً في إطلاق نار داخل مدرسة روسية

قتل 13 شخصاً على الأقل بينهم سبعة أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في وسط روسيا اليوم الاثنين.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا في بيان: "تفيد المعلومات الأولية بأن 13 شخصاً قتلوا في هذه الجريمة هم 6 بالغين وسبعة قصر، وأصيب 14 طفلاً وسبعة بالغين بجروح"، مؤكدةً أن مطلق النار انتحر.

وأفاد المحققون في بيان أنّ مطلق النار تلميذ سابق في المدرسة ويدعى أرتيوم كازانتسيف، ولد عام 1988. وأضافوا: "نجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان من أتباع الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية".

ونشر المحققون مقطع فيديو يظهر جثة رجل ممدّد على الأرض، والدماء تحيط برأسه، ويرتدي قميصاً أسود عليه شعار نازي.

وحصل إطلاق النار صباحاً في المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك الواقعة غرب سلسلة جبال الأورال الفاصلة بين روسيا الأوروبية وروسيا الآسيوية، ولا زالت هذه المدينة تضم مصانع لبنادق كلاشينكوف الهجومية.

وأفاد حاكم المنطقة الكسندر بريتشالوف بأن المهاجم قتل حارس أمن قبل أن يطلق النار داخل المدرسة.