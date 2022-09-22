الصين تدعو إلى التفاوض على وقف إطلاق النار

دعت الصين إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار والتشاور، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع وينبين، في مؤتمره الصحافي الدوري، أمس: «ندعو كل الأطراف المعنيين إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور، وإيجاد حل يراعي المخاوف الأمنية المشروعة لكل الأطراف في أسرع وقت ممكن».