محطات في حياة الملكة إليزابيث الثانية

تعد الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، وبين مولدها قبل 96 عاماً وحتى وفاتها خلال الشهر الجاري، كانت هناك الكثير من المحطات في حياتها، وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز تلك المحطات:

21 أبريل 1926

- ولدت إليزابيث الساعة 2:40 صباحاً بالتوقيت المحلي في لندن.

11 ديسمبر 1936

- أصبحت وريثة العرش في سن العاشرة عندما تنازل عمها إدوارد الثامن عنه وحل محله والدها.

20 نوفمبر 1947

- تزوجت من الملازم البحري فيليب ماونتباتن، في كنيسة وستمنستر.

2 يونيو 1953

- تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في أول مراسم تتويج تبث على التلفزيون.

14-26 مايو 1991

- الملكة تقوم بجولة في الولايات المتحدة وتصبح أول ملكة تلقي كلمة أمام الكونغرس.

1-4 يونيو 2002

- بريطانيا تشهد أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة.

2 – 5 يونيو 2012

- تنظيم احتفالات على مدار أربعة أيام بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش.

21 أبريل 2016

- الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ90.

9 أبريل 2021

- توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث عن عمر 99 عاماً.

2 – 5 يونيو 2022

- احتفالات تستمر أربعة أيام لإحياء اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش.

6 سبتمبر 2022

- آخر مهمة رسمية تقوم بها حيث قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء واستقبلت ليز تراس التي عينتها لتخلفه.

8 سبتمبر 2022

- وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بالمورال عن عمر 96 عاماً.

19 سبتمبر 2022

- الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.