فرنسا عن زابوريجيا: المهم ألا تقع حادثة نووية بسبب الحرب في أوكرانيا

أدلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمام صحفيين في نيويورك اليوم الاثنين بتصريحات عن الوضع الأمني المتوتر في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات روسية.

وقالت كولونا:" المهم ألا تقع في أوكرانيا حادثة نووية" بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهام بلاده للقوات الأوكرانية بقصف منشآت بالبنية التحتية وكذلك المحطة النووية باستخدام أسلحة تلقتها كييف من الغرب، ونقلت الخارجية الروسية عن لافروف القول إن كييف تستحضر بذلك كارثة نووية وطالب لافروف بوقف القصف.

وفي المقابل، تتهم الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بقصف المحطة حتى تحمل الأوكرانيين المسؤولية عن الأضرار.

كان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بحثوا في الوضع الأمني في أكبر محطة نووية في أوروبا، لكن تقريرهم لم يتطرق إلى الجانب المسؤول عن القصف.

وتسعى الوكالة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، فيما تطالب أوكرانيا باستعادة السيطرة على المحطة.