تفاصيل الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث

ينضم زعماء العالم إلى العائلة المالكة والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء والمنظمات الخيرية في بريطانيا للمشاركة في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث المقررة غدا الاثنين.

وفيما يلي تفاصيل ما هو متوقع في هذا اليوم:

* وستمنستر

- تنتهي فترة بقاء نعش الملكة في قاعة وستمنستر في الساعة 6:30 صباحا (0530 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

- بعد الساعة 10:35 صباحا بقليل، ستقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية.

- عربة المدفع الرسمية هي عربة مدفع ميدانية سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن.

- سيعمد 142 فردا من البحرية الملكية إلى سحب عربة المدفع التي ستنطلق عند الساعة 10:44 صباحا.

- سيصطف على جانبي الطريق عناصر من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية. وسيمر الموكب بساحة البرلمان حيث سيشكل أفراد من البحرية والجيش والقوات الجوية حرس الشرف، ترافقهم فرقة من مشاة البحرية الملكية.

- سيسير الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة خلف النعش.

- سيصل الموكب إلى البوابة الغربية لكنيسة وستمنستر الساعة 10:52 صباحا.

- ستجتمع قيادات الدولة وممثلو الحكومات في الخارج، ومنها العائلات الملكية الأجنبية، والحكام العامون ورؤساء وزراء الدول والمناطق المنضوية تحت التاج البريطاني في المستشفى الملكي في تشيلسي ويتوجهون معا إلى الكنيسة.

- المراسم ستقام بمشاركة ممثلين عن الدول والمناطق التي يرأسها ملك بريطانيا، والكومنولث، والبرلمان، والبرلمانات المفوضة، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات، بالإضافة إلى سلطات القانون وخدمات الطوارئ.

- ستبدأ الجنازة الرسمية الساعة 11:00 صباحا (1000 بتوقيت جرينتش)، بقيادة رئيس فرع كنيسة وستمنستر. وستقوم رئيسة الوزراء ليز تراس والأمين العام للكومنولث بإلقاء كلمة.

- القداس سينتهي عند الساعة 11:55 صباحا تقريبا تتبعه دقيقتا صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. وستتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن.

- الجنازة الرسمية ستنتهي عند الثانية عشر ظهرا بعزف للنشيد الوطني وعزف جنائزي.

* الانتقال إلى قوس ولنجتون

- حاملو النعش سيعيدونه إلى عربة المدفع، وستسير خلفها العائلة المالكة.

- في الساعة 12:15 ظهرا، سينطلق موكب يضم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة إلى قوس ولنجتون في هايد بارك كورنر. وستتبعهم عقيلة الملك كاميلا وزوجات وليام وهاري والأمير إدوارد - كيت وميجان وصوفي بالسيارة.

- سيصل الموكب الساعة الواحدة ظهرا إلى قوس ولنجتون، حيث سيُوضع النعش على عربة للانتقال إلى وندسور.

- العائلة المالكة ستتوجه إلى وندسور بالسيارة.

* الدفن في وندسور

- في تمام الساعة 3:10 مساء، سيبدأ موكب في وندسور. سينضم إليه الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة الساعة 3:40 من بعد الظهر.

- سيتوقف الموكب أسفل الدرج الغربي لكنيسة القديس جورج الساعة 3:53 مساء.

- سيبدأ قداس الوداع الأخير الساعة 4:00 مساء، يقوده رجال الدين في الكنائس القريبة من مقارها المختلفة. وسيكون من بين المصلين طاقم الملكة الشخصي بالإضافة إلى الحكام ورؤساء الدول التي يظل فيها العاهل البريطاني حاكما للدولة.

- قبل الترنيمة الأخيرة، ستتم إزالة تاج الإمبراطورية والكرة والصولجان من النعش ووضعها على المذبح.

- عند الساعة 7:30 مساء ستحضر الأسرة مراسم دفن خاصة. ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.