أحفاد الملكة إليزابيث يحرسون نعشها قبل الجنازة الرسمية

يعتزم أحفاد ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، أن يقفوا حراساً حول نعشها، في لندن اليوم السبت، بعد ساعات من إقامة آبائهم صلاة ليلية في قصر "وستمنستر".

وسينضم الأميران ويليام وهاري إلى أبناء عمومتهما الستة في وقفة صامتة لمدة 15 دقيقة في قاعة وستمنستر بوسط لندن بعد ليلة من انضمام والدهما الملك تشارلز إلى أشقائه الثلاثة في تكريم مماثل للملكة.

ومر عشرات الآلاف من الأشخاص أمام النعش في تدفق ثابت، وقد اصطفوا في طوابير لساعات عدة، وبعضهم خلال الليل، لإبداء احترامهم لأطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش.