عبدالله بن زايد يلتقي نتنياهو

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى دولة إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل والنمو المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020.

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار، واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما تشهده مستويات التعاون والشراكة من نمو وتطور مستمرين على الصعد كافة. وأشاد سموه بجهود نتنياهو البارزة التي أسهمت في التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل عام 2020، مشيراً إلى أن البلدين قدما على مدار عامين نموذجاً متميزاً للتعاون البناء والمثمر على الصعد كافة.

من جانبه، رحب نتنياهو بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور عامين على التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد أن التعاون الثنائي الإماراتي الإسرائيلي شهد على مدار العامين الماضيين تطوراً لافتاً في مجالات عدة بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

وفي سياق متصل التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد، ووزيرة النقل وسلامة الطرق ميراف ميخائيلي.