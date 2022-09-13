طائرة تحمل نعش الملكة إليزابيث تهبط في لندن

هبطت طائرة تحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في غرب لندن اليوم الثلاثاء مع توجه النعش إلى قصر بكنغهام قبل نقله إلى البرلمان غدا الأربعاء.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس من بين مجموعة الشخصيات العسكرية والمدنية التي استقبلت النعش في قاعدة نورثولت.

وتوفيت الملكة يوم الخميس الماضي في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال عن عمر ناهز 96 عاماً.