إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تعاود الارتفاع وتتجاوز الـ 50 ألفا

عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية الارتفاع لتتجاوز 50 ألف حالة اليوم الثلاثاء بعد انخفاض مطرد الأسبوع الماضي.



وسجلت البلاد 57 ألفا و309 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 272 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 24 مليونا و99 ألفا و134 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وارتفعت حصيلة اليوم بأكثر من 20 ألفا من 36938 في اليوم السابق. وتباطأت الإصابات اليومية بعد أن بلغت ذروتها عند نحو 180 ألفا في منتصف آب/أغسطس في أحدث ظهور للفيروس.

وأضافت البلاد 35 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و533.

وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 547 مريضا، بانخفاض قدره 6 عن اليوم السابق.