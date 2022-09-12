البيت الأبيض: الأوكرانيون يقاتلون بضراوة لاستعادة أراضيهم

تعهد البيت الأبيض اليوم الاثنين بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش الأوكراني الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحافيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى بوسطن: "سنترك لأوكرانيا وصف عملياتها، لكن من الواضح أن قواتها تقاتل بضراوة لاستعادة الأراضي".

وأضافت: "سنستمر في دعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة الحرب الروسية".