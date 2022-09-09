روسيا تؤيد دعوة الوكالة الذرية لوقف القصف قرب محطة زابوريجيا

قال مبعوث روسيا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن بلاده تؤيد مطالبة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، بالوقف الفوري للقصف في محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنيرهودار القريبة منها.

وقال المبعوث ميخائيل أوليانوف على "تويتر": "ندعم تماما نداء وطلب المدير العام للوكلة الدولية للطاقة الذرية الخاص بضرورة وقف قصف مدينة إنيرهودار ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية فوراً".