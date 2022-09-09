بريطانيا تعلن فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث ونشرت "إرشادات الحداد الوطني".

وذكرت الوثيقة، التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيره من الأعمال والخدمات العامة، أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية.

وقالت الحكومة إنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل الأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة.