أردوغان يردّد شكوى بوتين بشأن صادرات الحبوب الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنه يرغب في تصدير الحبوب من روسيا أيضاً، مضيفاً أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان محقاً في الشكوى من أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا بموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة تذهب إلى الدول الغنية لا الفقيرة. ويهدف اتفاق الحبوب المبرم في يوليو إلى تجنب أزمة غذاء عالمية عبر ضمان المرور الآمن للسفن من وإلى الموانئ الأوكرانية، ما يسمح لها بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب، ويسهل الاتفاق أيضاً الصادرات الروسية. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع نظيره الكرواتي «حقيقة أن شحنات الحبوب تتجه إلى الدول التي تطبق هذه العقوبات (ضد موسكو) تزعج السيد بوتين. نريد أيضاً أن تبدأ شحنات الحبوب من روسيا». وأضاف «الحبوب التي تأتي في إطار الاتفاق هذا تذهب للأسف إلى الدول الغنية وليست الفقيرة».