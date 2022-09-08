لبيد يوجّه تحذيراً لإيران

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أول من أمس، من أمام مقاتلة إف-35، إيران من الاستمرار في «اختبار» إسرائيل، في الوقت الذي تتفاوض فيه طهران مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، الذي أُبرم في فيينا في 2015، وتعارضه إسرائيل بشدّة.

وأدلى لبيد بهذا التصريح خلال زيارة إلى قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، وقد نشر مكتبه مقطع فيديو ظهر فيه، وهو يتحدّث وخلفه طائرة مقاتلة من طراز إف-35.

وقال لبيد إنّ «الوقت مازال مبكراً لمعرفة ما إذا كنّا قد نجحنا بالفعل في وقف الاتفاق النووي، لكنّ إسرائيل مستعدّة لأيّ تهديد ولأيّ سيناريو».

وأضاف «إذا استمرّت إيران في اختبارنا، فستكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها»، متعهّداً «مواصلة العمل على جميع الجبهات ضدّ الإرهاب، وضدّ أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا».

وأكدّ لبيد أنّه حصل من الرئيس الأميركي جو بايدن، على الضوء الأخضر، لكي تفعل إسرائيل «كلّ ما تراه مناسباً» لمنع إيران من امتلاك السلاح الذرّي، وهو هدف لطالما نفت الجمهورية الإسلامية سعيها لتحقيقه، رغم الاتّهامات الغربية والإسرائيلية لها بعكس ذلك.