الهند تدشن أول حاملة طائرات من إنتاجها

بدأت الهند اليوم الجمعة تشغيل أول حاملة طائرات من إنتاجها.

وبهذه الناقلة التي أطلق عليها "آي إن إس فيكرانت" صارت الهند واحدة من الدول القليلة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، التي تستطيع بناء حاملات الطائرات بنفسها.

وبلغت تكلفة حاملة الطائرات الهندية حوالي 2.5 مليار يورو، بحسب ما أوردته محطة التلفزيون المحلية (إن دي تي في).

استمرت مرحلة بناء الحاملة واختبارها لأكثر من عقد من الزمان.

يمكن أن تستوعب حاملة الطائرات 30 طائرة مقاتلة، وطاقما من حوالي 1600 شخص.

يأتي ذلك من الهند ردا على تزايد قوة جارتها الصين عسكرياً.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة في كوتشي جنوبي الهند: "في الماضي كثيرا ما تم تجاهل المخاوف الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن اليوم، هذه أولوية دفاعية رئيسية لبلدنا".

لدى الهند أيضا حاملة طائرات روسية أخرى عاملة تعود إلى العصر السوفييتي.