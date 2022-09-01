ماكرون: انقسام أوروبا أحد أهداف حرب روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكدا أنه "يجب أن نفترض أنه يمكننا دائمًا مواصلة التحدث مع الجميع" خصوصا "الذين لا نتفق معهم"، مذكّرًا بأن "انقسام أوروبا" هو "أحد أهداف حرب روسيا".

وتساءل ماكرون أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه "من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟".

وتابع "لا ينبغي الاستسلام لأي شكل من أشكال المعنويات الخاطئة التي قد تجعلنا عاجزين" مشدّدًا على أن "مهنة الدبلوماسي هي التحدث مع الجميع وخصوصًا الناس الذين لا نتفق معهم".

أضاف "سنواصل فعل ذلك... بالتنسيق مع حلفائنا".