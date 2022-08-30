الأمم المتحدة تناشد المانحين تقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان

ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة اليوم الثلاثاء تقديم 160 مليون دولار لمساعدة باكستان في الوقت الذي عملت فيه طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني على إنقاذ أسر محاصرة وإلقاء إعانات غذائية على مناطق تعذر الوصول إليها بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات غير مسبوقة.

وأسفرت الفيضانات العارمة الناجمة بشكل رئيسي عن هطول أمطار موسمية بكميات غير اعتيادية عن مقتل أكثر من 1100 شخص وتسببت في معاناة 33 مليونا وتدمير منازل وشركات وبنية تحتية ومحاصيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو بثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة: "باكستان غارقة اليوم في المعاناة".

وأضاف أن حجم احتياجات البلاد يتطلب اهتماما عالميا في ظل اضطرار الملايين إلى ترك منازلهم ومدارسهم والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية وسبل العيش.