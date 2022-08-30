فحوص للكشف عن كورونا سلبية للسيدة الأميركية الأولى

قالت متحدثة يوم الاثنين إن نتيجة فحوص أجريت للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية وإنها ستعود إلى واشنطن من ديلاوير في 30 أغسطس.

وأظهرت الفحوص إصابة سيدة الولايات المتحدة الأولى (71 عاما) بكوفيد-19 مرة أخرى في حالة ارتداد للمرض الذي أثبتت الاختبارات إصابتها به لأول مرة في 16 أغسطس.

وكانت قد أنهت فترة العزل الأولى بعد تلقيها علاجا مضاد للفيروسات.

وتعافى الرئيس جو بايدن (79 عاما) من حالة ارتداد للفيروس في السابع من أغسطس .