القوات الأوكرانية تقتحم الخطوط الأمامية الروسية في خيرسون

اقتحمت القوات الأوكرانية الخطوط الأمامية الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة هرومادسك الأوكرانية، اليوم الاثنين، نقلا عن متحدث باسم الجيش.

ونقلت الشبكة عن ناتاليا هومينيوك المتحدث باسم قوات الدفاع الجنوبية بأوكرانيا القول: "القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تنفيذ عمليات هجومية في عدة قطاعات بجنوب أوكرانيا".

ويهدف الهجوم إلى إبعاد القوات الروسية للجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون، وفق ما أعلن المسؤول المحلي ومستشار الحاكم الإقليمي سيرغي خلان للتلفزيون الأوكراني.