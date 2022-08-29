قتيلان بين المتظاهرين في المنطقة الخضراء في بغداد

قتل اثنان من أنصار مقتدى الصدر الاثنين في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب 22 آخرون بجروح وفق ما افادت مصادر طبية وكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.