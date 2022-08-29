ضربة صاروخية تصيب محطة زابوريجيا النووية

نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم روسيا قولهم، اليوم الاثنين، إن ضربة صاروخية أوكرانية أحدثت فجوة في سقف مستودع للوقود في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤولين أن مستويات الإشعاع في محطة الطاقة النووية طبيعية وأن الوضع هناك تحت السيطرة.

وتنفي كييف وموسكو استهداف محطة الطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، وتبادلتا الاتهامات حول المسؤولية عن حوادث قصف في محيطها.